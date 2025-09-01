Emoción y gratitud en el homenaje a 'Fito'

Hay personas que trabajan alejados de los focos que son esenciales y vitales en los clubes. Javier Etxeberria Uribesalgo, con su entrega, pasión y ... humor, era una de ellas, y la UDA quiso visibilizarlo en Ibarra, en el último partido de la pretemporada, con un sencillo pero emotivo homenaje. «Gracias 'Fito', por tu presencia, por tu pasión y por todo lo que has ofrecido al pueblo. Siempre estarás en nuestros corazones» .

El duelo futbolístico ante la Cultural de Durango (0-0) sirvió para reconocer la labor del colaborador fallecido repentinamente el pasado 17 de julio a los 63 años de edad. «Sentía el club como pocos, hizo un montón de años un trabajo impagable, era un hombre muy apreciado en esta familia que es la UDA» resumía al término del partido el entrenador Unai Calzón.

«Estuvo muchísimos años de delegado y seguía ayudándonos. Siempre estaba ahí para lo que hiciera falta, y en carnaval era el que se encargada de hacer las carrozas con nosotros. Hizo mucho por el pueblo, era el alma del carnaval y ha dejado huella. Ha sido una gran pena su pérdida, y es bonito que se reconozca tanta labor durante tantos años. Trasladarle a sus allegados el cariño que se granjeó y el sentimiento de gratitud de todo el club».

El homenaje arrancó al son de txalaparta, txistus y aurresku de honor. Los familiares de 'Fito' recibieron un ramo de flores y una camiseta con su nombre de manos de los directivos Mario Unanue y Joseba Arana. Obsequios que se colocaron donde solía seguir los partidos ante el aplauso general. Luego, el relevo pasó al fútbol en un encuentro igualado pero sin goles. Pese a ello, las sensaciones fueron buenas. «Tenemos un equipo joven, con muchas caras nuevas que está trabajando muy bien. Estamos ilusionados, con ganas de empezar ya la temporada y proponer un juego atrevido y combinativo» relataba Calzón. El debut liguero será el domingo fuera de casa ante el recién ascendido Zarautz.