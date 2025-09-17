Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Dorleta taldeko txirrindulari gazteak. DV

Aretxabaleta

Dorletako Ama Txirrindulari taldean izena emateko kanpaina zabalik dago jada

El Diario Vasco

aretxabaleta.

Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:59

Sasoi honetan ohi den bezala, Dorletako Ama Txirrindulari taldean, izen-emate kanpaina martxan jarri du. Aurten ere ilusio handiz ekiten diote denboraldiari. Helburua argia da, bailarako neska-mutikoek bizikleta hartu eta lagun giroan kirola egiteaz gain, disfrutatzea eta ondo pasatzea.

Hiru kategoria izango ditu txirrindulari taldeak: benjaminak (2016/2017an jaioak), alebinak (2014/2015ean jaioak) eta infantilak (2012/2013an jaioak). Entrenamenduak Almenen (Eskoriatzan), asteazkenetan eta ostiraletan, 18:00etatik 19:00etara izango dira.

Izena emateko edota dauden zalantzak argitzeko, dorletatxe@hotmail.com helbidera mezu bat bidali behar da. Bertatik emango da izen-ematea gauzatzeko informazio guztia.

Entrenamenduak

Entrenamenduak urriaren 8an hasiko dira. Beraz ez izan zalantzarik, animatu eta etorri txirrindularitzaz gozatzera!

Azkenik, Dorletako Ama Txirrindulari taldeak, taldea babesten duten enpresak, komertzioak eta udalak eskertu nahi izan ditu. Eskerrik beroenak beraz, JMA, Oreka Cycling Space, Instituto Óptico Auditivo, Aretxabaletako Udala, Arizmendi Ikastola, Arrasateko Udala, Fagor Arrasate, Fagor Ederlan, Fagor Professional, Ikerlan, Leintz Eskola Kirola eta Mondragon Assembly-ren babesari.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  8. 8

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dorletako Ama Txirrindulari taldean izena emateko kanpaina zabalik dago jada

Dorletako Ama Txirrindulari taldean izena emateko kanpaina zabalik dago jada