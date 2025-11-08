Diseñan una iniciativa para que las jóvenes recuperen su espacio en el Gazteleku

Las siete alumnas de Kurtzebarri Herri Eskola y Arizmendi Almen que viajaron en octubre a Polonia para participar en un encuentro internacional de jóvenes, ... impulsarán un proyecto para que las mujeres jóvenes recuperen su espacio en el Gazteleku de Aretxabaleta. Con ese fin han programado talleres de diferentes materias, una tertulia feminista y una cena con fiesta con DJ durante noviembre y diciembre.

La programación se inaugurará este domingo con un taller de cocina polaca y concluirá con la cena-fiesta el 19 de diciembre.

Del 6 al 12 de octubre, estas siete alumnas de Almen y Kur-tzebarri, acompañadas por dos educadoras del Gazteleku, viajaron a Polonia para participar en un encuentro internacional de chicas en el marco del programa Erasmus+.

Este encuentro, organizado cada año por el Ayuntamiento de Wiesbaden (Alemania) con motivo del Día Internacional de las Niñas, que se conmemora el 11 de octubre, tuvo lugar nuevamente en Polonia. En el evento participaron jóvenes de Turquía, Alemania, Polonia, Palestina y Aretxabaleta, compartiendo una semana de convivencia y reflexión.

El objetivo principal de la estancia fue promover el empoderamiento de las chicas a través del intercambio de experiencias y la reflexión sobre lo que significa ser mujer en diferentes países y contextos culturales. Además de las dinámicas y talleres, las participantes disfrutaron de actividades turísticas y culturales, y hoy en día mantienen la relación con las amigas que hicieron durante el viaje.

Otro de los propósitos del proyecto ha sido diseñar una iniciativa para que las chicas recuperen su espacio en el Gazteleku de Aretxabaleta.

Las jóvenes reflexionaron sobre los usos actuales del espacio, identificaron necesidades y elaboraron propuestas para convertirlo en un lugar más atractivo y participativo para ellas, favoreciendo su protagonismo dentro del centro juvenil.

Taller de pierogi, este domingo

Como continuidad del trabajo realizado, se han organizado diversas actividades abiertas a todo el público joven, tanto chicas como chicos, que se desarrollarán en los próximos meses.

El programa que han diseñado arrancará hoy domingo con el taller de cocina polaca que impartirá a las 17.30. Los participantes podrán aprender a preparar el pierogi, considerado el plato nacional de Polonia. Son empanadillas que se cocinan hirviéndolas y, opcionalmente, friéndolas después, y se rellenan típicamente con patata, queso y cebolla, o con carne, repollo y setas. Se sirven tradicionalmente con crema agria, cebolla frita o tocino.

La siguiente actividad tendrá lugar el jueves, y consistirá en un taller de cerámica y totebag que se impartirá a las 17.00 horas. Para el domingo 23 han organizado una tertulia feminista que empezará a las 17.30 horas. Y el domingo siguiente, 30 de noviembre, tendrá lugar un taller de manicura con igual horario

Otro segundo taller de cocina se impartirá el domingo 14 de diciembre, a las 17.30 horas. En esta ocasión los participantes preparará una receta de la repostería nórdica, característica de la cocina sueco-danesa: los rollitos de canela. Una cena seguida de fiesta con DJ pondrá punto final a la programación el 19 de diciembre.

Todas estas actividades se realizarán en el Gazteleku, con el objetivo de fomentar la participación, la igualdad y la convivencia entre toda la juventud de Aretxabaleta.