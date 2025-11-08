Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las estudiantes que han impulsado la iniciativa junto con la ténica municipal de igualdad Maider Etxaniz y la concejala Ainhoa Sánchez. OLIDEN

Aretxabaleta

Diseñan una iniciativa para que las jóvenes recuperen su espacio en el Gazteleku

Siete estudiantes atxabaltarras que participaron en un encuentro de jóvenes en Polonia han programado una serie de actividades

Kepa Oliden

Aretxabaleta

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Las siete alumnas de Kurtzebarri Herri Eskola y Arizmendi Almen que viajaron en octubre a Polonia para participar en un encuentro internacional de jóvenes, ... impulsarán un proyecto para que las mujeres jóvenes recuperen su espacio en el Gazteleku de Aretxabaleta. Con ese fin han programado talleres de diferentes materias, una tertulia feminista y una cena con fiesta con DJ durante noviembre y diciembre.

