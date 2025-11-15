Un deuda pendiente con el 'Vasco-Navarro'

Así era la estación de tren de Aretxabaleta que fue demolida y es la gran protagonista del atril instalado esta semana en la zona donde se erigía.

Los nostálgicos del Vasco-Navarro y las generaciones que nunca viajaron en el añorado ferrocarril tienen desde esta semana algo en común, un punto de encuentro en el que recordar o descubrir anécdotas del «trenico», el «anglo» o el «vasco navarro».

Un atril instalado en donde se erigía la desaparecida estación recuerda su llegada «a modo de prueba» a Aretxabaleta el 12 de julio de 1917 y su clausura como el resto de la línea, el 31 de diciembre de 1967. En sus momentos de mayor esplendor llegó a sumar 143 kilómetros de vía ferroviaria, desde Bergara hasta Estella, pasando por Vitoria. Fue un tren de pasajeros y mercancías que sirvió para unir ilusiones y hacer negocios, y cuya clausura dejó un hondo malestar en la comarca.

Aretxabaleta es el único pueblo de Debagoiena que no ha conservado restos de su paso y el Ayuntamiento ha querido saldar esa deuda con el patrimonio ferroviario instalando un atril recordatorio en la zona donde se erigía la estación.

La curiosa información que se recoge ha sido elegida por el atxabaltarra Aitor Antxia. Entre las mil y una aventuras ocurridas alrededor del tren en Aretxabaleta, Antxia ha rescatado la del jefe de estación Antonio Sagorb, junto a su carnet ferroviario, narrando cómo «ante la inminente entrada de los fascistas y teniendo en cuenta sus simpatías abertzales, en previsión de posibles represalias, optó por escapar junto a su familia hacia Bizkaia».

El historiador Aitor Antxia es quien ha documentado el guiño al ferrocarril y facilitado también las fotografías que iustran esta información. Marian

También marca como «hito reseñable» en la vida de la estación, «la despedida de la gente del pueblo a los siete detenidos de mayo de 1947 por solidarizarse con los arrestados en Bilbao, que habían sido encarcelados por celebrar el primero de mayo». Recoge asimismo los billetes que se usaban, entre ellos el de último viaje, aquella nochevieja de 1967, uno tre Aretxabaleta y Arrasate y otro de Aretxabaleta a Eskoriatza, ambos con un precio de 2 pesetas «con seguro incluido».

El historiador atxabaltarra aborda también curiosidades de la línea como que en los años 30 se electrificó, «convirtiéndose en la vía métrica más importante del Estado y en unas de las más modernas, al mismo nivel que las mejores de Europa».

QR sobre la vía verde

Su origen estuvo en la concesión otorgada en 1882 a Joaquín Herrán y Wenceslao Martínez para la construcción del ferrocarril de vía estrecha que enlazaría Durango y Estella. Los ayuntamientos afectados no aportaron el dinero necesario, y por ese motivo la construcción y posterior explotación pasó a The Anglo Vasco-Navarro Railway Co. Ltd. El 20 de enero de 1887, se iniciaban las obras en Vitoria, inaugurándose el trazado hasta Gatzaga el 13 de febrero de 1889. Pero la quiebra de la empresa británica paralizó las obras y la explotación fue incautada por el Estado en 1897, desviando el trazado original a Bergara. Con la ayuda de las diputaciones vascas, en 1915 se retomaban los trabajos que en 1916 llegaban a Eskoriatza, en 1917 a Aretxabaleta, 1918 a Arrasate y 1919 a Bergara. Oñati tuvo que esperar hasta 1923 y el tramo Vitoria-Estella completaría la línea en 1929.

Según cuenta Antxia «el recorrido más frecuentado desde Aretxabaleta era a Vitoria y tardaba una hora y media, mientras que el trayecto completo que iba de Bergara a Estella se cubría en tres horas y media».

Estas y otras curiosidades puden ampliarse gracias a un código QR que recoge la actual vía verde del vasco navarro, por los antiguos caminos del tren.