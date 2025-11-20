Las cuentas de 2026 pondrán el acento en los cuidados y en los retos de futuro

El proyecto presupuestario para 2026 presentado por el gobierno de EH Bildu pondrá el acento en ahondar en el desarrollo del ecosistema de cuidados ... más integral, pero sin olvidar el capítulo de inversiones y mejoras para responder a los retos de futuro y de la transición ecológica.

Las cuentas del próximo ejercicio ascenderán a 13 millones de euros, que podrían elevarse hasta los 17 millones cuando se sume en marzo el remanente del ejercicio 2025.

Entre las novedades del próximo años se cuentan la inauguración en enero del Emakume Etxea en el local del antiguo gimnasio Zainduz, sito en la plaza Ilargi esquina con Errekabarren.

Asimismo, en 2026 se creará un servicio de apoyo psicológico a niños, adolescentes y jóvenes.

Además el ayuntamiento pondrá en marcha un comedor para personas mayores en el bar Uretz, para cuyo inicio se destinarán 20.000 euros de ayuda.

El nuevo Centro Sociosanitario y el Espacio para la Promoción de la Autonomía puestos en marchas en el convento, y los proyectos para combatir la soledad y fomentar la actividad física buscan favorecer la socialización de las personas mayores y su bienestar.

Frontón

2026 «será el año de transformar la zona frente al polideportivo» anuncian desde el consistorio. En diciembre de 2025 se iniciarán las obras de la zona recreativa de chorros de agua y se espera que finalicen para mayo. Paralelamente, se realizará y ejecutará el proyecto de la segunda fase de la zona, con la cancha pádel y el parque de calistenia que completarán el complejo deportivo entre 2026 y 2027. .

El ayuntamiento tiene en marcha el proyecto de acondicionamiento del frontón y se espera que comience la transformación en 2026. Con ello, el frontón quedará totalmente renovado en esta legislatura y también contará con un espacio para nuevas disciplinas de pelota.

También tendrán continuidad en estos presupuestos los proyectos previstos para la mejorar el municipio y de los edificios públicos. Este año se licitará el proyecto para la instalación de un ascensor en el edificio consistorial y la obra de la cancha Andramari se convertirá en una realidad en 2026.

Además, en 2026 se proseguirá con el acondicionamiento del cuartel, reparando el tejado y continuando con la mejora.

Se reurbanizará la plaza María Worth (espacio detrás de Durana por el túnel de Zipri) y se unirá con la plaza Ilargi.

Se renovará el gimnasio y la cocina-comedor de la escuela Kurtzebarri potenciando la cocina de la misma.

En la plaza de la Estación (plazuela frente a Basabeazpi) se llevará a cabo en 2026 el proyecto de la plaza cubierta.

Se acometerá la reurbanización de los diversos espacios de la localidad (Lausitta, Loramendi, Azbe,...) y se llevarán a cabo acciones de movilidad segura en diferentes pasos de cebra, cruces y calles.

En lo relativo a la transición ecológica las inversiones realizadas este año (placas solares en la escuela Kurtzebarri y en Arkupe y aerotermia en Arkupe) se añadirá en 2026 el sistema de aprovechamiento del calor de Fagor Ederlan.

Por otro lado, gracias a la apuesta a nivel comarcal, el 100% del alumbrado público pasará a ser LED y se implantarán nuevos sistemas de control.

En el mismo camino, una vez realizada la evaluación ambiental de Aretxabaleta por expertos de la UPV/EHU, se redactará y ejecutará el Plan Estratégico Municipal de Conservación y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de Aretxabaleta.

De cara al futuro, se propone constituir una mesa de trabajo para abordar los retos y desafíos y canalizar algunas reflexiones colectivas y tomar las decisiones estratégicas desde una óptica social común.