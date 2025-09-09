Cuatro contenedores quemados esta madrugada en Aretxabaleta Bomberos de Gipuzkoa han sofocado las llamas que se han originado sobre la cuatro de la mañana

Esta madrugada han ardido cuatro contenedores en Aretxabaleta. El fuego ha comenzado pasadas las cuatro de la mañana en la calle Ilargi de la citada localidad. Hasta allí se han desplazado una dotación de bomberos que han sofocado las llamas sin mayor complicación.

La quema de estos contendores no ha causado más daños materiales ni personales.