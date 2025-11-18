Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maitena Monroy presentará su libro de autodefensa feminista.

Aretxabaleta

Un coloquio ofrecerá claves para identificar relaciones saludables y tóxicas

Kepa Oliden

aretxabaleta.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Un coloquio que tendrá lugar mañana, jueves, en el segundo piso de Arkupe ofrecerá las claves para identificar las relaciones saludables de las llamadas relaciones tóxicas.

El coloquio, que se llevará a cabo en euskera, comenzará a las 18.00 y estará conducido por Ekua, gabinete vizcaíno constituido por profesiones de distintas disciplinas que trabajan desde un enfoque criminológico y feminista.

Tertulia feminista

Por otro lado, el gazteleku acogerá este domingo, día 23, una tertulia feminista a las 17.30 organizada por unas estudiantes que han diseñado una iniciativa para que las chicas recuperen su espacio en el gazteleku. Su objetivo es promover el empoderamiento de las chicas a través del intercambio de experiencias y la reflexión sobre lo que significa ser mujer

Por último, y dentro de la programación de la Escuela de Empoderamiento, el siguiente miércoles, día 26, Maitena Monroy presentará el libro 'Autodefensa feminista: Más allá de aprender a decir no'. La cita será también en Arkupe a las 18.00 horas. La autora hablará sobre este manual que ayudará a las mujeres a identificar comportamientos machistas y a responder ante situaciones en las que se vulneran o discriminan los derechos de las mujeres.

