Un coloquio ofrecerá claves para identificar relaciones saludables y tóxicas

Un coloquio que tendrá lugar mañana, jueves, en el segundo piso de Arkupe ofrecerá las claves para identificar las relaciones saludables de las llamadas relaciones tóxicas.

El coloquio, que se llevará a cabo en euskera, comenzará a las 18.00 y estará conducido por Ekua, gabinete vizcaíno constituido por profesiones de distintas disciplinas que trabajan desde un enfoque criminológico y feminista.

Tertulia feminista

Por otro lado, el gazteleku acogerá este domingo, día 23, una tertulia feminista a las 17.30 organizada por unas estudiantes que han diseñado una iniciativa para que las chicas recuperen su espacio en el gazteleku. Su objetivo es promover el empoderamiento de las chicas a través del intercambio de experiencias y la reflexión sobre lo que significa ser mujer

Por último, y dentro de la programación de la Escuela de Empoderamiento, el siguiente miércoles, día 26, Maitena Monroy presentará el libro 'Autodefensa feminista: Más allá de aprender a decir no'. La cita será también en Arkupe a las 18.00 horas. La autora hablará sobre este manual que ayudará a las mujeres a identificar comportamientos machistas y a responder ante situaciones en las que se vulneran o discriminan los derechos de las mujeres.