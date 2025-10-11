Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aretxabaleta

Un collage feminista con Olatz Zuazubiskar fusionará creatividad y feminismo

El Diario Vasco

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47

La Escuela de Empoderamiento ha organizado para este jueves, día 16, un taller de collage feminista, que la ilustradora Olatz Zuazubiskar impartirá en euskera en Arkupe de 17.00 a 20.00 horas .

La actividad girará en torno a dos ejes principales: la creatividad y el feminismo. Las participantes realizarán sus propias creaciones artísticas con frases, referentes feministas, canciones... y empleando papeles, pinturas y sellos. La obras se podrán enmarcar y llevarlas a casa para decorar las paredes.

Alimentación y menopausia

Por otro lado, un taller que impartirá en euskara Mireia Alberdi ahondará en el papel fundamental que desempeña la alimentación durante la menopausia. Esta actividad se desarrollará en tres sesiones de dos horas cada una los días 5, 12 y 19 de noviembre, en horario de 18.00 a 20.00.

La nutricionista bergararra explicará hasta qué punto influye la correcta nutrición en la calidad de vida de las mujeres menopáusicas. Las participantes aprenderán a cuidar su salud en esta etapa de la vida desde una óptica feminista.

