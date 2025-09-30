Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El proceso participativo en curso se prolongará hasta diciembre. OLIDEN

Aretxabaleta

La colaboración de redes educativas del Valle de Leintz se fortalecerá con un proceso

Kepa Oliden

aretxabaleta.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

Los Ayuntamientos de Aretxabaleta y Eskoriatza han puesto en marcha un nuevo proceso en respuesta a la demanda de los agentes educativos de ambas localidades. El objetivo es fortalecer la colaboración entre las redes educativas y avanzar hacia una coordinación más efectiva.

El proceso participativo en curso se desarrollará hasta el mes de diciembre e incluirá diversas reuniones. La primera tuvo lugar en mayo, con la participación principalmente de representantes de la educación formal. La segunda sesión se celebró el 24 de septiembre en la casa de cultura de Eskoriatza, con la asistencia de 27 agentes de ambos municipios, en este caso de la educación no formal.

En ella se compartieron los resultados de la primera reunión, con el fin de recoger aportaciones y validación.

El siguiente paso será identificar las carencias existentes en el ámbito educativo de ambos municipios mediante la elaboración de un diagnóstico. Posteriormente, se definirán los principales retos y se diseñará un plan de actuación para el primer año. Finalmente, se establecerán las funciones y la estructura de coordinación que deberán asumir las redes educativas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  7. 7

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  8. 8

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La colaboración de redes educativas del Valle de Leintz se fortalecerá con un proceso

La colaboración de redes educativas del Valle de Leintz se fortalecerá con un proceso