La colaboración de redes educativas del Valle de Leintz se fortalecerá con un proceso

Kepa Oliden aretxabaleta. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

Los Ayuntamientos de Aretxabaleta y Eskoriatza han puesto en marcha un nuevo proceso en respuesta a la demanda de los agentes educativos de ambas localidades. El objetivo es fortalecer la colaboración entre las redes educativas y avanzar hacia una coordinación más efectiva.

El proceso participativo en curso se desarrollará hasta el mes de diciembre e incluirá diversas reuniones. La primera tuvo lugar en mayo, con la participación principalmente de representantes de la educación formal. La segunda sesión se celebró el 24 de septiembre en la casa de cultura de Eskoriatza, con la asistencia de 27 agentes de ambos municipios, en este caso de la educación no formal.

En ella se compartieron los resultados de la primera reunión, con el fin de recoger aportaciones y validación.

El siguiente paso será identificar las carencias existentes en el ámbito educativo de ambos municipios mediante la elaboración de un diagnóstico. Posteriormente, se definirán los principales retos y se diseñará un plan de actuación para el primer año. Finalmente, se establecerán las funciones y la estructura de coordinación que deberán asumir las redes educativas.