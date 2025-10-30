Un ciclo de conferencias reflexionará sobre el ecosistema de los cuidados

Una persona cuida a un mayor en silla de ruedas.

K.O. aretxabaleta. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aretxabaleta ha iniciado el diseño de un ecosistema de cuidados con el objetivo de abordar los procesos de envejecimiento desde una perspectiva integrada, preventiva y comunitaria.

Los cuidados constituyen uno de los principales retos sociales de nuestro tiempo, y es necesario organizarse de otra manera, a través de un modelo público-comunitario.

En este marco el consistorio ha organizado un ciclo de charlas que se prolongará durante los meses de noviembre y diciembre y que tendrán lugar en la sala Karmele Igartua a las 18.00 horas. Su objetivo es fomentar la reflexión, compartir conocimiento y fortalecer la implicación de la comunidad.

El ciclo de arrancará este martes 4 de noviembre con la intervención del médico internista y experto en cuidados paliativos Iñaki Peña, que hablará en euskera con servicio de traducción simultánea sobre 'Muertes y duelos. Trilogía documental'.

Pretende ofrecer un espacio tranquilo y enriquecedor donde compartir vivencias, preguntas y reflexiones sobre el duelo y la muerte. En el coloquio, Peña Bandrés compartirá todo lo que ha vivido como médico y persona en este proceso, aunando su visión profesional y personal.

La siguiente cita será el martes 11 y correrá a cargo del politólogo y profesor de la Universidad de Deusto Félix Arrieta Frutos. Hablará en euskera, también con traducción simultánea, sobre 'Zaintzaren hariak'.

Arrieta expondrá los motivos y propuestas para la reforma del sistema de cuidados en Euskal Herria. Considera que la organización en vigor no responde a la realidad actual, y que es necesario modificarla.

La programación de noviembre terminará con la charla que Teresa Conde y Karmele Uribarri ofrecerán el martes 18 en torno a 'Pentsatu, hausnartu...' . Será un sesión de reflexión sobre las decisiones al final de la vida.

Soledades

Andrea Pozo impartirá la primera conferencia de diciembre, el martes 2, con el título 'Soledades: Conocerlas para actuar'.

A través de diferentes aproximaciones, esta investigadora profundizará en la realidad de la soledad y presentará estrategias para hacerle frente: buenas prácticas y experiencias adecuadas para abordar este fenómeno en diferentes programas: sensibilización, identificación, prevención e intervención. Esta investigadora profundizará en el fenómeno de la soledad y presentará estrategias para afrontarla: sensibilización, identificación, prevención e intervención.

En la antesala navideña, la especialista Eider Otsoa hablará el martes 9 en euskera sobre 'Navidades y proceso de duelo'. Las Navidades duplican el dolor a las personas que están viviendo el duelo, y la ponente ofrecerá recomendaciones para que las familias puedan afrontar ese vacío.

Cerrará el ciclo el martes 16 la nutricionista Garazi Abasolo con una conferencia en euskera que constituirá una 'guía para una alimentación saludable en personas mayores'.

La ponente tratará la importancia de una alimentación saludable y buenas prácticas para mantener la salud y la calidad de vida en la vejez.