El chupinazo que lanzará DebaTea desatará la fiesta desde esta tarde en Aretxabaleta

La fiesta estallará esta tarde en Aretxabaleta con un txupinazo sin cohete ni estallido que lanzarán representantes de la asociación DebaTea, la asociación de ... familiares de personas con trastono de espectro autista.

Deiane Madinabeitia, presidenta de la asociación, y Gari Sarasua y la concejala Maider Triviño, ambos neurodivergentes, leerán el pregón y lanzarán el chupinazo inaugural de los andramaris desde el balcón consistorial a las 19 horas.

El programa de la vísperade Andra Mari arrancará a mediodía con una refrescante fiesta de la espuma en el patio de Kurtzebarri Eskola a las 13.00 horas.

Una 'mañana de marianito' animará el ambiente a partir de las 13.00 horas. A las 13.30 Maider Triviño ofrecerá un monólogo, y a las 14.30 habrá una comida popular de las cuadrillas de jóvenes.

El tradicional repique de campanas anunciará el inicio de las fiestas. Seguidamente comenzará a jugarse el XLIV campeonato de mus. Habrá trofeos, txapelas y premios en metálico para las primeras parejas clasificadas. La inscripción, al precio de 20 euros, permanecerá abierta de 15.30 a 15.55 horas.

Olimpiadas

Al término del chupinazo, la electrotxaranga Burrunba caldeará el ambiente.

A las 20.00 se cantará la Salve Solemne en la parroquia y a las 20.30 el veterano músico euskaldun Anje Duhalde ofrecerá un concierto en la plaza.

En la zona txosnas la programación musical incluirá las actuaciónes de Enblesko, Anixe, Mutiko y Golden 21K.

Se espera que esta víspera sea un día en el que tanto los más jóvenes como los más mayores disfruten de un ambiente agradable, libre de agresiones y violencia, donde todos los públicos puedan disfrutar de los Andramaixak y sus variadas actividades comunitarias.