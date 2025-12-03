Carpa provisional en el patio de Basabeazpi hasta que se ejecute la nueva plaza cubierta

Una carpa provisional instalada en el patio de Basabeazpi ha dado el pistoletazo de salida esta semana al cambio de look que sufrirá en ... 2026 el entorno de la zona de recreo. La plaza de Basabeazpi no solo crecerá en tamaño, también en usos, ya que una vez se acometan las obras, el patio escolar estará abierto fuera del horario lectivo para el disfrute de la ciudadanía.

Según han informado desde el Ayuntamiento la carpa estará en servicio «hasta que ejecute el proyecto de la nueva plaza cubierta que se desarrollará en dos fases: primero la urbanización de la plaza y luego la cubierta que se definirá los próximos meses en un proceso participativo comunitario para que las aportaciones ciudadanas queden recogidas en el proyecto».

El objetivo es ampliar el patio de la ikastola y colocar una cubierta que permita disponer de un espacio resguardado durante el horario de recreo, así como un área utilizable por toda la ciudadanía fuera del horario escolar. Se busca renovar toda la zona, creando espacios y áreas de juego adecuadas para las niñas y niños. La defición del proyecto arrancará en enero con la redacción del proyecto que determinará cuál es el tipo de cubierta más adecuada, y la posterior licitación de las obras.