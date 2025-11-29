Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Aretxabaleta

Una campaña de bonos de Aretxarte impulsará el consumo en el comercio local

Los ciudadanos podrán adquirir en Arkupe un paquete de bonos por valor de 50 euros desembolsando 30

El Diario Vasco

aretxabaleta.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

El Ayuntamiento de Aretxabaleta y la asociación de comerciantes Aretxarte han puesto en marcha esta semana una campaña de bonos de invierno para promocionar el comercio local.

El objetivo de la iniciativa es canalizar el consumo de los ciudadanos hacia las tiendas locales, aumentando su poder adquisitivo e incentivando la economía local.

Por medio de esta campaña los ciudadanos podrán adquirir un paquete de bonos por valor de 50 euros pagando de 30 euros. De esta forma, los compradores obtendrán un ahorro de 20 euros en cada lote y el descuento se podrá aplicar directamente en los establecimientos de Aretxabaleta que se adhieran a la campaña.

Los bonos se hallan a la venta en la Casa de Cultura Arkupe y su venta y gestión correrá a cargo de la Asociación de Comerciantes Aretxarte. Cada lote de bonos estará provisto de las siguientes tarjetas: dos 2 bonos de 5 euros; otros dos bonos de 10 euros y un bono de 20 euros

La campaña estará compuesta por paquetes por un valor total de 50 euros. Al igual que en la campaña anterior, el número de bonos a disposición del público será de 875.

El Ayuntamiento y la asociación de comerciantes invitan a la ciudadanía a participar en esta iniciativa destacando que «apostar por el pequeño comercio local es una utilidad para el conjunto del municipio».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  5. 5 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  6. 6 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La nueva aventura de Loreak Mendian
  10. 10 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una campaña de bonos de Aretxarte impulsará el consumo en el comercio local