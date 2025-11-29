Una campaña de bonos de Aretxarte impulsará el consumo en el comercio local

El Diario Vasco aretxabaleta. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aretxabaleta y la asociación de comerciantes Aretxarte han puesto en marcha esta semana una campaña de bonos de invierno para promocionar el comercio local.

El objetivo de la iniciativa es canalizar el consumo de los ciudadanos hacia las tiendas locales, aumentando su poder adquisitivo e incentivando la economía local.

Por medio de esta campaña los ciudadanos podrán adquirir un paquete de bonos por valor de 50 euros pagando de 30 euros. De esta forma, los compradores obtendrán un ahorro de 20 euros en cada lote y el descuento se podrá aplicar directamente en los establecimientos de Aretxabaleta que se adhieran a la campaña.

Los bonos se hallan a la venta en la Casa de Cultura Arkupe y su venta y gestión correrá a cargo de la Asociación de Comerciantes Aretxarte. Cada lote de bonos estará provisto de las siguientes tarjetas: dos 2 bonos de 5 euros; otros dos bonos de 10 euros y un bono de 20 euros

La campaña estará compuesta por paquetes por un valor total de 50 euros. Al igual que en la campaña anterior, el número de bonos a disposición del público será de 875.

El Ayuntamiento y la asociación de comerciantes invitan a la ciudadanía a participar en esta iniciativa destacando que «apostar por el pequeño comercio local es una utilidad para el conjunto del municipio».