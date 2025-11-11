El calor de Ederlan ahorrará 15.000 euros al año en gas al polideportivo Ibarra

El agua calentada aprovechando el calor que emiten las chimeneas de los hornos de fundición de aluminio de Fagor Ederlan ahorrará nada menos que ... 15.000 euros al año en consumo de gas al polideportivo municipal de Ibarra. Este será el beneficio económico directo, más allá de las obvias ventajas medioambientales, que reportará el innovador sistema que recibe el rimbombante nombre de 'district heating'.

El diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, se acercó este martes a Aretxabaleta para visitar las obras en curso para el soterramiento de la doble tubería de ida y retorno de agua entre Ederlan y el polideportivo. Se trata de sendas tuberías de acero de 80 milímetros de diámetro, recubiertas de polímero con una capa aislante, y 500 metros de longitud. Por una de ellas llegará el agua caliente a 90º al polideportivo y por la otra retornará a 65º a Ederlan, donde volverá a calentarse hasta los 90º para repetir el ciclo.

La Diputación Foral financiará la construcción de esta infraestructura de conducciones cuya obra comenzó en octubre y se espera que concluya en marzo. El Departamento de Sostenibilidad desembolsará 700.000 euros en la instalación de esta red de calor.

Pero esta es solo una de las tres partes en que se estructura el proyecto 'district heating' atxabaltarra. Fagor Ederlan, por su parte, acomete la instalación de los sistemas de recuperación de calor en su planta, con una inversión de 912.000 euros. La cooperativa instalará un intercambiador mediante el que transferir al un circuito de agua el calor de los hornos de fundición.

La tercera pata del proyecto compete al Ayuntamiento de Aretxabaleta, que con una inversión de 85.000 euros, instalará una subestación térmica en el polideportivo. Este equipamiento hará técnicamente viable aprovechar el agua a 90º proveniente de Ederlan para las duchas y la climatización tanto del agua de la piscina como de las instalaciones de polideportivo.

La factura anual de 60.000 euros que paga el ayuntamiento aretxabaletarra en consumo gas se reducirá en 15.000 euros cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema de district heating, lo que, salvo imprevistos, ocurrirá durante el transcurso del próximo año.

Durante la visita al inicio de las obras, el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, destacó el carácter transformador del proyecto: «En Gipuzkoa estamos demostrando que la sostenibilidad puede ser un motor de transformación y bienestar. Este proyecto une industria, innovación y compromiso local para aprovechar el calor que hoy se pierde y transformarlo en energía útil para la ciudadanía. La transición energética y la economía circular se construyen también desde los pueblos y desde nuestras empresas».

Asensio subrayó que esta red de calor «es un ejemplo claro de colaboración público-privada que permite avanzar hacia la descarbonización del territorio y reducir la factura energética de los servicios públicos».

Economía circular

Para Amaia Agirre, secretaria general de Grupo Fagor, «este proyecto refuerza el compromiso de Fagor con la sostenibilidad del territorio y demuestra que la industria puede ser parte activa de la solución al cambio climático».

La directora de Gestión de Sistemas y Sostenibilidad de Fagor Ederlan, Maite Pikasarri, destacaba que el sistema permitirá reducir de forma notable el consumo de gas natural en el polideportivo, «con un impacto positivo tanto ambiental como social».

Por su parte, el alcalde de Aretxabaleta, Garikoitz Iturbe, elogió el «auténtico lujo» que constituye disponer en este sistema de 'district heating', al tiempo que ponía valor la colaboración entre instituciones y empresa: «Es un ejemplo de cómo proyectos de proximidad pueden tener un impacto real en el bienestar y la sostenibilidad del municipio».