Bonificarán a los nuevos comercios con un 95% en las tasas de agua y residuos

El Ayuntamiento sigue apostando por las bonificaciones en las ordenanzas fiscales de 2026 que se votarán hoy y que previsiblemente se aprobarán con la ... mayoría de 6 votos sobre 11 que ostenta el gobierno municipal de EH Bildu.

La novedad de este año ha sido que se ofrecerán ayudas a los nuevos comercios y a las personas usuarias del centro de emprendimiento. La propuesta de EH Bildu plantea que durante los 3 primeros años se beneficiarán de una bonificación del 95 por ciento en las tasas de agua y residuos. Esta medida, señalan desde el gobierno municipal, está destinada «a impulsar nuevos emprendimientos y comercios para facilitar nuevas actividades económicas en el municipio».

Actualización «asimétrica»

La propuesta de ordenanzas fiscales para 2026 que hoy se somete al pleno corporativo se presenta con el objetivo de actualizar y adecuar la política fiscal de manera «asimétrica». Esto es, «no se aplicará una actualización general en todas las tasas e impuestos». La propuesta del gobierno municipal se realiza en función del análisis de la situación económica de cada servicio municipal. Esto significa, por ejemplo, que las tasas de algunos servicios no experimentarán incremento, mientras que en otras se prevé una pequeña actualización para responder al incremento de costes en el caso de las tasas

El ayuntamiento considera «fundamental» no perder la capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad. El coste de los servicios públicos «es cada vez mayor y es necesario adecuar los ingresos municipales.

Las decisiones adoptadas por áreas son las siguientes. En cuanto al impuesto de vehículos y al servicio de escuela infantil, no se propone incremento alguno.

En el caso de los residuos, se propone un incremento del 0,5 por ciento. Se trata de un ligero incremento que responde al coste real del servicio.

En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sólo se plantea un incremento del 2 por ciento por debajo del IPC acumulado.

En el caso del servicio de agua, tendrá un incremento del 2,3 por ciento, pero dicho incremento corresponde exclusivamente al incremento del precio que el Ayuntamiento debe abonar al proveedor.

En el caso del polideportivo y otros tipos menores se aplicará una subida del 2,9 por ciento según el último IPC acumulado de Gipuzkoa.

Pago fraccionado

En 2026, el ayuntamiento ofrecerá una nueva opción de fraccionamiento de los pagos. Los impuestos y tasas que hasta ahora se venían pagando en forma de pago único, pueden ser pagados de forma fraccionada por los ciudadanos, si lo solicitan. Esta medida dotará de flexibilidad y comodidad a las familias y empresas.