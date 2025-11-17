El bidegorri de Bainuetxe a Urkulu permanecerá cerrado durante varios días por obras

El bidegorri entre Bainuetxe y Urkulu permanecerá cerrado durante al menos una semana con motivo de unas obras de mejora en el firme de ... tierra de esta vía peatonal.

El Ayuntamiento acometerá diversas mejoras en la canalización de aguas por las zanjas que recorren ambos márgenes del camino, con el objeto de reparar los daños ocasionados por el agua y solucionar los problemas derivados de su acumulación sobre el firme. Asimismo, se recompondrá la parte hundida sobre el río meses atrás como consecuencia de una deslizamiento. En este punto se introducirán unos pilotes para estabilizar el firme.

El Consistorio invertirá 26.000 euros en estas obras, y ruega a la ciudadanía que no utilice esta vía durante el tiempo que duren las obras el «por el peligro que entrañará la circulación de camiones, dumpers y excavadoras» por el camino. Asunusnim recomiendan a los usuarios del bidegorri que utilicen rutas alternativas para caminar hasta Urkulu, como ir por el camino del caserío Agerre y Otala Zelai, o tomar el camino de Boliña-Arientza.

Desde el Consistorio advertían que durante las obras del bidegorri Bainuetxe-Urkulu tampoco se articulara un tránsito peatonal alternativo porque, además de la circulación de maquinaria, resulta un engorro por los trabajadores de la obra.