Basabeazpi celebra hoy su 20 aniversario con una fiesta rodeado de exalumnos

AretxabaletaBasabeazpi celebra hoy su 20 aniversario con una fiesta rodeado de exalumnos
Se abrirá una exposición con fotos de la historia del centro, y habrá talleres y chocolatada
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:20
La ikastola de preescolar Basabeazpi, perteneciente a Arizmendi, celebrará hoy viernes su 20º aniversario rodeado de muchos de los exalumnos que han pasado por este centro durante sus dos décadas de vida.
Exposición de fotografías
La fiesta comenzará a las 17.00 horas con un acto oficial y con la apertura de la ikastola a toda la ciudadanía de Aretxabaleta. Además se inaugurará una exposición con fotografías que recorren año por año los veinte de trayectoria que cumple Basabeazpi.
Asimismo habrá talleres y juegos para niños, chocolatada, y se instalará un txosna en el exterior. Todo ello animado con la música que pinchará un DJ.