El Ayuntamiento denuncia a dos personas por la quema reiterada de contenedores

El consistorio aretxabaletarra ha informado que se ha identificado a dos personas en relación con la quema de contenedores que «venimos sufriendo durante los últimos meses». El Ayuntamiento acusa a estas dos personas de ser responsables de la quema de los contenedores, y ha interpuesto la denuncia pertinente. No obstante, «seguiremos trabajando con todos los agentes para evitar que vuelvan a suceder actos como estos» han señalado desde el Ayuntamiento.