Aretxabaleta

El ayuntamiento contratará a dos auxiliares y dos peones que estén en desempleo

aretxabaleta.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Dentro del Programa de Empleo de Lanbide, el Ayuntamiento de Aretxabaleta contratará a dos peones, un auxiliar administrativo y un auxiliar de biblioteca a medio jornada. En todos los casos las contrataciones serán para un periodo de 6 meses.

Los aspirantes a estos puestos deberán estar en paro, inscritos como desempleados en el Servicio Vasco de Empleo hallarse empadronados en alguno de los municipios comarca. El plaza de inscripción permanece abierto hasta el 4 de diciembre.

Los aspirantes al puesto de auxiliar de biblioteca deberán estar en posesión de título de Bachiller o técnico y del perfil lingüístico 3 de euskera. Y los aspirantes al de auxiliar, el de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) y el perfil lingüístico 2 de euskera. Los aspirante a los puestos de peones deberán acreditar el certificado escolar.

