El Ayuntamiento de Aretxabaleta cifra en 53 los contenedores quemados desde enero El Ayuntamiento ha expresado su más enérgico rechazo a «unos actos sin sentido que deterioran la convivencia y perjudican directamente a los vecinos de Aretxabaleta

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:17

Aretxabaleta se despertó ayer con otros cuatro contenedores quemados y se suman a los 49 que ya habían sido calcinados desde principio de año. El ayuntamiento de la localidad emitió ayer por la tarde una nota denunciando que estos actos «han ocasionado también daños en aceras, calzadas, anclajes, árboles y en el sistema de alumbrado público, además de suponer un peligro para los vehículos y viviendas cercanas».

Los incendios que se han registrado, detallan, se han producido en diferentes momentos y circunstancias: entre semana y en fines de semana. «Una situación que ha generado enfado, impotencia y sensación de inseguridad entre la ciudadanía, y que comparte plenamente el equipo de gobierno municipal», han sostenido.

Por ello, el Ayuntamiento de Aretxabaleta ha querido expresar su más enérgico rechazo a «unos actos sin sentido que deterioran la convivencia y perjudican directamente a los vecinos de Aretxabaleta. Porque, además de dañar bienes comunes, reducen los recursos disponibles para servicios públicos. A modo de ejemplo, el coste estimado de los contenedores quemados en los últimos cinco años equivaldría a organizar las fiestas de Andramaris y San Migeles, ofrecer casi medio año de servicio de atención a domicilio (6.000 horas), sufragar las subvenciones de los clubes deportivos durante dos años o pagar seis meses de limpieza viaria».

Desde que comenzó la quema, el Ayuntamiento «ha activado todos sus recursos, aunque éstos son limitados, y mantiene una colaboración continua con la Ertzaintza, que es la responsable de la seguridad en el municipio en los momentos en los que se han producido estos actos». Además, insisten en que estos actos van «contra Aretxabaleta y contra sus vecinos y que para hacerles frente es necesaria la colaboración de toda la comunidad».