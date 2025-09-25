Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupo de escolares que se desplazan en patinete a Almen. OLIDEN

Aretxabaleta

Arizmendi Ikastola crea el servicio Almen Belaxe para acudir en patinete a clase

Kepa Oliden

aretxabaleta.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38

Arizmendi Ikastola ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado Almen Belaxe. Se trata de una iniciativa que se ha puesto en marcha este curso con la creación de un grupo de alumnos para que se desplacen en patinete hasta el centro escolar Almen.

Este nuevo servicio está dirigido a los alumnos de primero a cuarto de Primaria. Los/las estudiantes se reúnen a las 8.30 de la mañana en los centros de Basabeazpi o José Arana para ir a Almen con un educador y algún familiar.

Inscripción abierta

Almen Belaxe es un servicio que la Ikastola Arizmendi ofrecerá para ayudar en la organización de las familias, y que estará disponible durante todo el presente curso.

Ya hay un grupo en marcha en cada localidad y la inscripción todavía está abierta para las familias de Arizmendi.

Con esta iniciativa, «tenemos plena confianza en que se fomentan hábitos saludables entre nuestros alumnos y alumnas, se apuesta por una movilidad sostenible, se influye en su autonomía y se les da la oportunidad de fortalecer sus relaciones» han señalado desde Arizmendi.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  7. 7

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  9. 9

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arizmendi Ikastola crea el servicio Almen Belaxe para acudir en patinete a clase

Arizmendi Ikastola crea el servicio Almen Belaxe para acudir en patinete a clase