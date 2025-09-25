Arizmendi Ikastola crea el servicio Almen Belaxe para acudir en patinete a clase

Kepa Oliden aretxabaleta. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Arizmendi Ikastola ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado Almen Belaxe. Se trata de una iniciativa que se ha puesto en marcha este curso con la creación de un grupo de alumnos para que se desplacen en patinete hasta el centro escolar Almen.

Este nuevo servicio está dirigido a los alumnos de primero a cuarto de Primaria. Los/las estudiantes se reúnen a las 8.30 de la mañana en los centros de Basabeazpi o José Arana para ir a Almen con un educador y algún familiar.

Inscripción abierta

Almen Belaxe es un servicio que la Ikastola Arizmendi ofrecerá para ayudar en la organización de las familias, y que estará disponible durante todo el presente curso.

Ya hay un grupo en marcha en cada localidad y la inscripción todavía está abierta para las familias de Arizmendi.

Con esta iniciativa, «tenemos plena confianza en que se fomentan hábitos saludables entre nuestros alumnos y alumnas, se apuesta por una movilidad sostenible, se influye en su autonomía y se les da la oportunidad de fortalecer sus relaciones» han señalado desde Arizmendi.