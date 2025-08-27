Aretxabaleta gana el segundo premio en la feria cántabra de tomate antiguo de Polanco

El tomate de Aretxabaleta ha vuelto a situarse entre los mejores de España al obtener el segundo premio en la VII Feria Nacional del Tomate ... Antiguo, celebrada en Polanco (Cantabria). Este certamen, considerado el encuentro más importante a nivel estatal en torno a este fruto, ha reunido durante dos intensas jornadas a productores, gastrónomos y amantes de la huerta. Una vez más, el nombre de Aretxabaleta se ha escuchado con fuerza, consolidando su prestigio como uno de los referentes indiscutibles dentro del panorama hortícola.

Newsletter

El jurado, formado por especialistas en gastronomía, agricultura y catas profesionales, valoró la calidad, sabor, textura y equilibrio de las diferentes variedades presentadas. Aunque el primer premio recayó en un tomate zaragozano de pequeño tamaño y sabor intenso, el tomate atxabaltarra volvió a destacar por su singularidad de piel rojiza oscura, pulpa carnosa y un balance perfecto entre acidez y dulzor lo convierten en una de las variedades más apreciadas tanto en la cocina tradicional como en la alta gastronomía.

Este reconocimiento no es nuevo para los productores de Aretxabaleta. Ya en 2021 y 2022 lograron alzarse con el primer puesto en el mismo certamen, lo que demuestra la constancia y el valor de este producto. Con este nuevo galardón, la variedad vuelve a quedar entre las mejores del país, confirmando que su calidad no es fruto de la casualidad, sino del cuidado, el conocimiento y la tradición agrícola que se mantiene viva en la localidad guipuzcoana.

El tomate de Aretxabaleta no es simplemente una variedad más, forma parte de la identidad agrícola y cultural del municipio. Recuperado gracias al esfuerzo de agricultores locales y a la labor de personas comprometidas como Koldo Zubizarreta, considerado clave en la revalorización de este tomate, su cultivo ha resurgido en los últimos años, atrayendo tanto a profesionales como a aficionados.

Su reintroducción ha permitido que nuevas generaciones conozcan un sabor auténtico, muy diferente al de los tomates industriales. Además, se ha convertido en un producto de gran demanda en los mercados y restaurantes de la zona, donde los cocineros lo valoran por su versatilidad en ensaladas, salsas y platos más elaborados.

Escaparate único

La Feria Nacional del Tomate Antiguo es un escaparate único que atrae cada año a miles de visitantes de toda España. En esta séptima edición, Polanco se convirtió en un punto de encuentro entre tradición e innovación, con actividades pensadas tanto para el público general como para los profesionales.

Hubo asimismo catas de tomates, showcookings de reconocidos chefs, reparto de semillas de variedades antiguas, charlas divulgativas y espacios de intercambio entre agricultores, lo que convirtió el evento en una auténtica fiesta en torno a este fruto.

El segundo puesto obtenido en Cantabria reconoce y valora el prestigio de los agricultores de Aretxabaleta. Al contrario, refuerza su reputación y anima a seguir trabajando en el cuidado.