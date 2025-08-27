Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Variedades de tomate que han participado en la Feria Nacional del Tomate. NORAY

Aretxabaleta

Aretxabaleta gana el segundo premio en la feria cántabra de tomate antiguo de Polanco

Este certamen de ámbito estatal está considerado el encuentro más importante sobre este fruto, y se celebró el pasado lunes, día 25

Libe Alonso

Aretxabaleta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:54

El tomate de Aretxabaleta ha vuelto a situarse entre los mejores de España al obtener el segundo premio en la VII Feria Nacional del Tomate ... Antiguo, celebrada en Polanco (Cantabria). Este certamen, considerado el encuentro más importante a nivel estatal en torno a este fruto, ha reunido durante dos intensas jornadas a productores, gastrónomos y amantes de la huerta. Una vez más, el nombre de Aretxabaleta se ha escuchado con fuerza, consolidando su prestigio como uno de los referentes indiscutibles dentro del panorama hortícola.

