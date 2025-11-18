La accesiblidad se abre camino en Bedarreta con cambios de sentido

Infografía del barrio de Bedarreta con las aceras ampliadas y un único carril de circulación de salida.

Kepa Oliden aretxabaleta. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Las obras de mejora de accesibilidad del cruce de Bedarreta progresan con los plazos previstos. El actual cruce de salida del barrio de San Miguel de Bedarreta a la calle principal que comunica con la rotonda de Txarapea ha supuesto una barrera de accesibilidad importante. Bien es cierto que el paso de cebra es accesible pero las cuestas y el recorrido necesario para cruzarlo dificultan mucho el trasiego, especialmente a las sillas de ruedas.

La intención del Ayuntamiento, recogida en el nuevo Plan de Accesibilidad recientemente aprobado, es la de mejorar sustancialmente la accesibilidad, la seguridad y la comodidad del mayor número de zonas posibles. Con ello también se pretende dar prioridad a los peatones y mejorar notablemente su seguridad.

Por ello, se está ejecutando una obra en dicho cruce. Por una parte, se está estrechando la calzada y consiguientemente ampliando las aceras. La seguridad del tránsito peatonal se verá reforzada con la reducción de la circulación a un solo sentido, solo de salida.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende dar prioridad a los peatones y mejorar su seguridad

Este cambio conllevará aparejados otros en el barrio relativas a cambios de sentido lógicos. Así, la salida a la calle que da hacia la plaza Murubide será por el citado cruce y la entrada al barrio por la trasera del bar Bedarreta. Por ello, la calle que va desde esta entrada hasta la trasera del cuartel, cambiará de dirección. La prioridad de entradas y salidas se quiere dirigir hacia la rotonda del cuartel para poder descargar lo máximo posible el tráfico interior. Todo ello supondrá un cambio mínimo en el tráfico y una notable mejora en la seguridad de los pasos de cebra del lado de la plaza Murubide.

Asfaltado

Todo ello junto a los trabajos de asfaltado que se están realizando en el pueblo, mejoras en los bancos y en los columpios del barrio, darán una notable mejora a esta zona.

La inversión en el cruce objeto de esta nota será de 45.717,43 euros y la ejecución se completará en 4 semanas.