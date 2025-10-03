250 ciudadanos han participado en la encuesta del Plan de Movilidad

Un total de 250 personas han respondido a la encuesta difundida por el Ayuntamiento con el objetivo de pulsar la opinión ciudadanía en torno al Plan de Movilidad con propuestas concretas y reflexiones surgidas durante el proceso participativo.

Y las conclusiones que se desprenden de las encuestas, puntuadas del 1 al 5, son las siguientes. Primero, que los vehículos a motor «ocupan demasiado espacio» (3,1). Segundo, que «hay suficientes aparcamientos» (2,8). Tercero, que la «seguridad de los menores y mayores está en riesgo por la velocidad» (3,4), Y cuarto, que el transporte publico «debe mejorar» (4,2).

En lo que se refiere a propuestas concretas las principales áreas analizadas han sido Araba Ibilbidea, Laboral-Lausitta, Eroski-Basabe, Errekabarren (Pausoka), Txarapea, el cruce de ALE y la plaza Ilargi.

En relación con Araba Ibilbidea, se ha valorado positivamente las medidas de estrechar la calzada o eliminar el bucle junto al Dagda.

En relación con Laboral Kutxa–iglesia, las propuestas de naturalización de espacios y peatonalización del puente de la iglesia han tenido muy buena acogida.

Eroski es un tema complejo. No obstante, se valora positivamente la creación de nuevos espacios peatonales y las mejoras en el entorno de Basabeazpi.

En relación con Errekabarren (Pausoka), se ha aprobado establecer un único sentido de circulación para aumentar la seguridad y ganar nuevos aparcamientos.

Con respecto a Txarapea, se han valorado correctamente las propuestas provisionales como nuevos pasos de cebra y control de velocidades.

En el cruce de Lanbide Eskola ha sido muy valorado el planteamiento de reforzar la seguridad de los peatones.

Y en los atañe a plaza Ilargi, se valora muy positivamente mejorar la accesibilidad y reforzar el espacio que une el centro de salud con la plaza Gernika.

Aportaciones ciudadanas

Además, la encuesta ha recogido 350 propuestas concretas, que serán analizadas en detalle y enriquecerán el futuro Plan de Movilidad.

El siguiente paso será la redacción del plan, que tendrá en cuenta todas las aportaciones y se presentará este otoño.

El ayuntamiento ha querido agradece a cada uno de estos ciudadanos su aportación al responder a esta encuesta que, como admite en el consistorio, era larga y compleja.