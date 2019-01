Aparece muerta Kira, una de las perras que atacó a los rebaños de Debagoiena Los pastores denunciaron los ataques a sus rebaños hace dos meses. / JOXEBI RAMOS El 25 de diciembre llevó a cabo su último ataque a un rebaño del eskoriatzarra Javier Villar en la zona de la sierra de Elgea JOXEBI RAMOS ESKORIATZA. Martes, 8 enero 2019, 07:12

El segundo de los perros que se escapó el doce de octubre del pasado año de un caserío de Leintz Gatzaga, el pastor alemán que responde al nombre de Kira, apareció muerto el pasado día 29 en la zona de la sierra de Elgea. Al parecer, fue abatida por alguien. Casi tres meses después de que comenzaran los ataques de dos perros a rebaños de ovejas en la comarca de Debagoiena, el segundo de los ejemplares que se había escapado fue abatido. Previamente, un guarda forestal ya encontró el pasado 16 de noviembre muerto al otro perro, el mestizo de pastor vasco con border collie Kaxka.

Kira había atacado unos días antes, concretamente el 25 de diciembre, al rebaño que tiene en esa zona un vecino eskoriatzarra de la anteiglesia de Mazmela, Javier Villar.

Zona de Aumategi

Villar explicaba cómo se enteró del ataque que había sufrido su rebaño. «Me llamó un pastor de Larrea para decirme que mi rebaño había sido atacado en la zona de Aumategi, en la sierra de Elgea, que hace frontera de Gipuzkoa con Araba. Me dijo que habían visto cómo Kira atacaba al rebaño, la reconocieron. Tengo a seis ovejas que las damos ya por muertas ya que están desaparecidas y Kira me dejó heridas a otras ocho. Dos de ellas ya se me han muerto en casa. Y las otras han perdido el cordero, han abortado. Hasta ese día 25 que atacaron mi rebaño, los perros no habían atacado en esa zona, lo habían hecho más en el entorno de Kurtzebarri, en Aretxabaleta. No está muy lejos, pero allí no habían atacado en la zona de los aerogeneradores de Elgea. El día 26 cogí a todas las ovejas y las bajé al caserío». Villar añade que «según me comentaron los pastores de la zona alavesa, Kira ya había atacado a otro rebaño alavés del que desaparecieron cuatro ovejas».

Villar recuerda lo sucedido al llegar a la zona del ataque en la sierra de Elgea: «me encontré al rebaño separado, desbandado, ovejas con la cara comida o sin orejas. De ponerme a llorar. El día 26 decidí bajarlas al caserío para evitar más ataques. Y el día 27 volví a subir a la zona donde tenía el rebaño en Aumategi para ver si encontraba alguna de las ovejas perdidas y encontré alguna viva desperigada que la recogí y la traje a casa para hacer lo posible para sacarla para adelante, pero no pudo ser y se me murió».

Tan solo cuatro días después del ataque, Kira, apareció muerta. «Me llamaron para decirme que el perro apareció muerto. Me imagino que lo habrán matado, yo no lo vi. Y me confirmaron que era Kira, el segundo de los perros que se había escapado y apareció muerta según me comentan en la zona conocida como Arlutz, en la sierra de Elgea».

Villar ahora se pregunta quién se hará responsable de los ejemplares que ha matado Kira. «No tengo seguro y espero que ahora alguien se haga cargo del gasto por estas muertes, no se si el dueño de los perros o quién», se pregunta.