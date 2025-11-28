La voz de las mujeres palestinas en el documental 'Las hijas de la Nakba'

Las historias de la ocupación y la denuncia del último genocidio contado por las mujeres palestinas.

J.A.M. antzuola. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

La colaboración entre Antzuola-Palestina Elkartea y Andremanuela, además de la concentración para denunciar la violencia machista del martes, se traduce mañana en el pase del documental 'Las hijas de la Nakba', que tendrá lugar desde las 18.30 horas en Olaran.

Un trabajo de la directora Estela Falastín que ha realizado diferentes estancias en territorios ocupados palestinos para conocer y acercarse a la realidad del pueblo palestino y que trabaja por los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, y presas y presos palestinos.

La cinta nació con las entrevistas a ocho mujeres palestinas que muestra las fechas y hechos más significativos de más de un siglo de colonización y ocupación, además de las opresiones diarias a las que están expuestas, y su implicación en la lucha por la liberación primero de la ocupación británica y posteriormente sionista.

En septiembre de 2019 se estrenó 'Hijas de la Nakba' y a raíz del nuevo episodio de genocidio protagonizado por Israel desde octubre de 2023, se han recogido estos testimonios con dos entrevistas más.

Hablan de resistencia a la colonización de sus tierras, a la ocupación y al apartheid al que Israel somete al pueblo palestino, de cómo plantan cara a un sistema patriarcal cuyo conservadurismo se fortalece con la ocupación, y de cómo se enfrentan a una mirada occidental que las relega a mujeres sumisas.