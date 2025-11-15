El segundo encuentro de 'Emakumea eta kirola' llega el 29 de noviembre

Las protagonistas que ilustran en la redes el programa de Amantalak.

'Emakumea eta Kirola' celebra el 29 de noviembre su segunda edición tras la buena respuesta de la primera convocatoria de 2024 donde el deporte fue el hilo conductor. Ahora han elegido como argumento central la danza y su diversidad de formas.

El impulso de la iniciativa es del colectivo feminista local Amantalak, que cuenta con las aportaciones y colaboración de otros grupos de mujeres del municipio.

Apuestan por un programa para toda la jornada que pondrán en marcha a las 10.00 horas en el polideportivo con el encuentro de las participantes y un café. Acto seguido participarán desde las 11.15 horas en el gimnasio en una sesión de estiramientos y ejercicio de zumba, y para las 12.45 horas propone una romería.

La comida tendrá lugar a partir de las 14.30 horas y ya tiene abierta la venta de tiques por 10 euros en Haizea Taberna. Habrá posibilidad de menú vegano.

Para la sesión de tarde más pasos de baile que abrirán con el swing desde las 16.30 horas, y a partir de las 18.30 horas un popurrí de bailes de salón.

Desde Amantalak han lanzado una invitación a la participación en el encuentro 'Emakumea eta kirola'.

Xalbadorpe Elkartea

Desde la asociación de jubilados organizan para este miércoles el servicio de la podóloga que está abierto a todos lo interesados. Se desarrollará desde las 8.45 horas en el Kultur Etxe. Se requiere coger la vez en el 653 741 964 (Uri Gallego).

Pata el día siguiente Xalbadorpe organiza en Ozkarbi Elkartea desde las 17.00 horas una chocolatada y bingo.