Un camión con grupos electrógenos emplazado junto a la subestación mantendrá el fluido eléctrico. A.U.

Antzuola

Una rotura en la línea Ibarre-Antigua causó el corte de fluido eléctrico

El suministro se recuperó con seis grupos electrógenos que mantendrán el servicio durante la sustitución del tendido subterráneo

Juan Antonio Migura

Antzuola

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59

Una rotura en el cable de alta tensión soterrado entre Ibarre y la subestación de Antigua, que los técnicos de Iberdrola achacan a la ... antigüedad de la línea que se quemó, es lo que originó la falta de suministro eléctrico que ha sufrió gran parte del municipio desde las 14.10 horas del martes y hasta las 05.00 horas, aproximadamente, del siguiente día.

