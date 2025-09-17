Una rotura en la línea Ibarre-Antigua causó el corte de fluido eléctrico

Una rotura en el cable de alta tensión soterrado entre Ibarre y la subestación de Antigua, que los técnicos de Iberdrola achacan a la ... antigüedad de la línea que se quemó, es lo que originó la falta de suministro eléctrico que ha sufrió gran parte del municipio desde las 14.10 horas del martes y hasta las 05.00 horas, aproximadamente, del siguiente día.

Iberdrola ha confirmado al Ayuntamiento que la rotura en algún punto del recorrido bajo tierra, de unos 500 metros, motivó el corte. Como alternativa entre la tarde y noche de ayer decidieron alimentar la red de distribución con grupos autónomos. Han colocado en las inmediaciones de la subestación seis grupos electrógenos para responder a la demanda eléctrica de los vecinos.

Han informado al Ayuntamiento que la reparación puede llevar algún tiempo y están valorando cómo afrontar la avería. La sustitución por una nueva linea directamente o si será necesaria la apertura de un zanja, lo que prolongaría los trabajos.

También han señalado que durante estas labores se pueden dar corte puntuales y breves de fluido eléctrico, según adelanta el consistorio tras el encuentro con Iberdrola, y se hace eco de la palabras de los técnicos que han señalado que con la edad que tiene el cable afectado tarde o temprano se iba a romper.

La compañía suministradora se hará cargo de los daños que se hayan podido ocasionar.