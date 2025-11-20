Roban en el almacén municipal e intentan hundir la 'pick up' en la poza de Asentzio

La 'pick up' no se hundió por la poca prifundidad en Asentzio y quedó a medio sumergir frenada por el lodo.

Los empleados municipales de la brigada detectaron a primera hora de ayer, cuando acudían a su puesto de trabajo, que el portón del almacén municipal, situado en los accesos hacia Goizper, había sido forzado y habían robado en el interior del pabellón. Poco después vecinos de Elgeta localizaron la furgoneta pick up con el logo de Antzuolako Udala semisumergida en la poza del parque natural de Asentzio, en Elgeta, que dista unos 14 kilómetros, sin aparentes grandes daños.

Los daños se está valorando por el consistorio antzuolarra «pero serán importantes. Se han llevado todo lo que han podido. Las maquinas desbrozadoras, motosierras, sopladoras, herramientas , de todo», apunta la alcaldesa de la localidad, Olatz Lezeta. «Todavía estamos haciendo el listado detallado para ver las pérdidas económicas que parecen cunatiosas, y habrá que ver si el agua no ha dañado el vehículo».

Por los indicios primero intentaron abrir la puerta pequeña de entrada pero al no poder «forzaron directamente el portón del almacén».

La localización de la furgoneta en Asentzio medio hundida lleva a pensar que los autores del robo intentaron deshacerse del vehículo, pero la poca profundidad del pozo no les permitió hundirlo por completo.

Se da la circunstancia de que el 18 de julio, tras un robo de características similares en el almacén municipal de Aretxabaleta, se localizó calcinada la furgoneta que se llevaron los ladrones sin el material en la carretera de Elgeta a Eibar, oculta en un pinar e incendiada de manera intencionada.

En uno y otro suceso se repite el patrón de utilizar Elgeta como vía de escape y puntos donde intentan eliminar evidencias.