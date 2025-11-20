Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La 'pick up' no se hundió por la poca prifundidad en Asentzio y quedó a medio sumergir frenada por el lodo.

Antzuola

Roban en el almacén municipal e intentan hundir la 'pick up' en la poza de Asentzio

Durante la madrugada del miércoles desavalijaron el almacén del que se llevaron herramientas y maquinaría además del vehículo

Juan Antonio Migura

antzuola.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Los empleados municipales de la brigada detectaron a primera hora de ayer, cuando acudían a su puesto de trabajo, que el portón del almacén municipal, situado en los accesos hacia Goizper, había sido forzado y habían robado en el interior del pabellón. Poco después vecinos de Elgeta localizaron la furgoneta pick up con el logo de Antzuolako Udala semisumergida en la poza del parque natural de Asentzio, en Elgeta, que dista unos 14 kilómetros, sin aparentes grandes daños.

Los daños se está valorando por el consistorio antzuolarra «pero serán importantes. Se han llevado todo lo que han podido. Las maquinas desbrozadoras, motosierras, sopladoras, herramientas , de todo», apunta la alcaldesa de la localidad, Olatz Lezeta. «Todavía estamos haciendo el listado detallado para ver las pérdidas económicas que parecen cunatiosas, y habrá que ver si el agua no ha dañado el vehículo».

Por los indicios primero intentaron abrir la puerta pequeña de entrada pero al no poder «forzaron directamente el portón del almacén».

La localización de la furgoneta en Asentzio medio hundida lleva a pensar que los autores del robo intentaron deshacerse del vehículo, pero la poca profundidad del pozo no les permitió hundirlo por completo.

Se da la circunstancia de que el 18 de julio, tras un robo de características similares en el almacén municipal de Aretxabaleta, se localizó calcinada la furgoneta que se llevaron los ladrones sin el material en la carretera de Elgeta a Eibar, oculta en un pinar e incendiada de manera intencionada.

En uno y otro suceso se repite el patrón de utilizar Elgeta como vía de escape y puntos donde intentan eliminar evidencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Roban en el almacén municipal e intentan hundir la 'pick up' en la poza de Asentzio

Roban en el almacén municipal e intentan hundir la &#039;pick up&#039; en la poza de Asentzio