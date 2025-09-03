Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La extracción tendrá lugar en los locales de Olaran Etxea. D.S.

Antzuola

Reserva de hora para la donación de sangre del martes

La delegación local invita a la participación en la segunda extracción de año

Juan Antonio Migura

Antzuola

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11

La última extracción que gestiona la delegación local de Donantes de Sangre en 2025 en colaboración con el Banco de Sangre de Gipuzkoa, tendrá lugar el martes 9 de septiembre, en Olaran Etxea de las 16.45 a las 20.45 horas.

Como en cada fecha es necesaria la reserva previa. Piden a los donantes que cojan hora por la nueva vía en la web www.gotatanta.eus el domingo 7 ó lunes 8 o el mecanismo tradicional de llamar la mañana de la jornada de extracción al teléfono 943 00 78 84.

Concentración en la Plaza

Este viernes para las 19.00 horas el grupo Antzuola-Palestina, integrado por ciudadanos de variadas ideologías, se suma a la convocatoria general de Gernika-Palestina Herri Ekimena y pide participar en la concentración que se desarrollará la Plaza.

Como destacan los convocantes «la situación de Gaza nos está reflejando dos situaciones contrapuestas: por una parte, la dejadez de los gobiernos, razones económicas mediante, y por otra, las acciones, iniciativas y la participación de la ciudadanía, cada vez más estructuradas. Así, el grupo Antzuola - Palestina se une al llamamiento que realiza Gernika - Palestina Herri Ekimena para este viernes a nivel de Euskal Herria».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reserva de hora para la donación de sangre del martes

Reserva de hora para la donación de sangre del martes