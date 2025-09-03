Reserva de hora para la donación de sangre del martes

Juan Antonio Migura Antzuola Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 | Actualizado 20:16h. Comenta Compartir

La última extracción que gestiona la delegación local de Donantes de Sangre en 2025 en colaboración con el Banco de Sangre de Gipuzkoa, tendrá lugar el martes 9 de septiembre, en Olaran Etxea de las 16.45 a las 20.45 horas.

Como en cada fecha es necesaria la reserva previa. Piden a los donantes que cojan hora por la nueva vía en la web www.gotatanta.eus el domingo 7 ó lunes 8 o el mecanismo tradicional de llamar la mañana de la jornada de extracción al teléfono 943 00 78 84.

Concentración en la Plaza

Este viernes para las 19.00 horas el grupo Antzuola-Palestina, integrado por ciudadanos de variadas ideologías, se suma a la convocatoria general de Gernika-Palestina Herri Ekimena y pide participar en la concentración que se desarrollará la Plaza.

Como destacan los convocantes «la situación de Gaza nos está reflejando dos situaciones contrapuestas: por una parte, la dejadez de los gobiernos, razones económicas mediante, y por otra, las acciones, iniciativas y la participación de la ciudadanía, cada vez más estructuradas. Así, el grupo Antzuola - Palestina se une al llamamiento que realiza Gernika - Palestina Herri Ekimena para este viernes a nivel de Euskal Herria».