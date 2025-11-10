Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Idéntico resultado logró AKE hace un mes en Eztala ante el Aloña Mendi. MARIAN

Antzuola

El regional no pierde comba con una goleada de 6 a 0 frente al Lazkao

Continúa segundo en plazas para entrar en la fase de ascenso, y a tan sólo un punto de un sólido Urola

J. A. M.

antzuola.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

El Primera Regional de AKE sumó una cómoda victoria por 6 a 0 ante el Lazkao para seguir como segundos y en posiciones para luchar en el segundo tramo de campaña, por regresar a al Preferente.

El sábado en Eztala los de casa abrieron el marcador en el minuto 20 con Oier Aramburu Balestena y empezaron a marcar distancias con el doblete de Aimar pozo Lasala en el 39 y 52. Detrás llegaron el segundo de Oier en el 65 y los de Aitor Alonso Elorza en el 75 y en el 78 cerraba Mikel Garitano Iparraguirre.

Con esta media docena son los máximos artilleros del grupo con 25 a favor y los menos goleados con 4 encajados. Tras la primera vuelta de la fase conservan la condición de invictos.

No tuvo tanto forma la misma tarde el juvenil preferente que caía 0 a 3 ante el Urki.

El primera cadete masculino el domingo también goleó con 1 a 8 ante el Bergara en Ipintza. El cadete femenino esa mañana perdió 2 a 0 ante el Ilintxa.

Charla sobre menopausia

Para hoy organizan una charla que abordará los aspectos relacionados con la alimentación durante la menopausia. El encuentro correrá a cargo de las especialistas Irati Gardoki y Amaia Dominguez. La charla se desarrollará desde las 18.30 horas en Olaran Etxea, y no requiere de inscripción previa.

