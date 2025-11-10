El regional no pierde comba con una goleada de 6 a 0 frente al Lazkao

antzuola. Lunes, 10 de noviembre 2025

El Primera Regional de AKE sumó una cómoda victoria por 6 a 0 ante el Lazkao para seguir como segundos y en posiciones para luchar en el segundo tramo de campaña, por regresar a al Preferente.

El sábado en Eztala los de casa abrieron el marcador en el minuto 20 con Oier Aramburu Balestena y empezaron a marcar distancias con el doblete de Aimar pozo Lasala en el 39 y 52. Detrás llegaron el segundo de Oier en el 65 y los de Aitor Alonso Elorza en el 75 y en el 78 cerraba Mikel Garitano Iparraguirre.

Con esta media docena son los máximos artilleros del grupo con 25 a favor y los menos goleados con 4 encajados. Tras la primera vuelta de la fase conservan la condición de invictos.

No tuvo tanto forma la misma tarde el juvenil preferente que caía 0 a 3 ante el Urki.

El primera cadete masculino el domingo también goleó con 1 a 8 ante el Bergara en Ipintza. El cadete femenino esa mañana perdió 2 a 0 ante el Ilintxa.

Charla sobre menopausia

Para hoy organizan una charla que abordará los aspectos relacionados con la alimentación durante la menopausia. El encuentro correrá a cargo de las especialistas Irati Gardoki y Amaia Dominguez. La charla se desarrollará desde las 18.30 horas en Olaran Etxea, y no requiere de inscripción previa.