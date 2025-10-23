El regional de AKE intentará mañana arrebatar el liderato al Urola en Eztala

J. A. M. antzuola. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El empate de la última jornada descabalgó al regional del primer puesto que había compartido con el Urola durante cuatro jornadas en las que no habían dejado escapara ningún punto. No han pasado más que siete días y AKE tendrá la ocasión de recuperar la plaza de privilegio si vence en el partido que les enfrenta, mañana, desde las 16.00 horas en Eztala. La formación que dirige Unai Murgiondo busca los tres puntos para seguir como aspirante a entrar en la fase de ascenso.

Mañana a las 12.00 horas en Eztala el juvenil preferente frente al Zestoa. Tras la primera derrota de la última jornada necesitan sumar los puntos para no perder de vista la cabeza del grupo.

Partidos de pelota

El frontón municipal acoge hoy desde las 18.30 horas cuatro parrtidos. Por Olalde en infantiles Legorburu ante el manista de Ottiza, Irizar contra Ilunpe, e Insausti ante Oiarpe. En sénior parejas los antzuolarras Insausti y Betegi ante el bikote de Behar Zana.