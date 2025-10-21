Reactivan el asesoramiento sobre energía que atiende los viernes

AntzuolaReactivan el asesoramiento sobre energía que atiende los viernes
Antzuola
Martes, 21 de octubre 2025, 20:36
La oficina itinerante de la mancomunidad sobre energía que informa y sensibilizar a la ciudadanía y pequeños comercios en materia energética, regresa la actividad ... tras un paron organizativo. Facilita información sobre variedad de aspectos para que se comprenda y se reduzca el consumo energético de los hogares.
El servicio se presta los viernes en el Ayuntamiento, de 09.00 a 14.00 horas. Ofrece información relativa a las facturas, oportunidades en el mercado, análisis de la potencia, información energías renovables adecuadas para el hogar, ayudas sociales, bonos y otros aspectos. También ofrecen información a través del teléfono 747 48 51 47 o escribiendo a la dirección energiabulegoa@ debagoiena.eus. así como a través de web energiabulegoa.debagoiena.eus.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión