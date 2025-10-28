Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antzuola

El primer encuentro para definir el curriculum local, esta tarde

J. A. M.

antzuola.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:10

Comenta

El curriculum local para potenciar una mejor transmisión de las peculiaridades de Antzuola y tener un mayor y mejor conocimiento del municipio, desarrolla esta tarde la primera reunión de 18.00 a 20.00 horas en la sala de la planta baja de Olaran etxea. La segunda cita, con el mismo horario y en idéntico escenario, el 12 de noviembre. Los ciudadanos deciden el contenido del curriculum.

Tres podios con Larreas

La armada atlética de los hermanos Larrea ha sumado el pasado fin de semana tres podios. Ekain se impuso el domingo en Donostia en la prueba Salto de 15 km la víspera Aimar ganó en la prueba atlética de Elorrio Aldapegora, y el domingo Ibai, en Asturias, se subió la segundo cajón en sub-23 en el campeonato Skyrunning.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9 Fallece José Manuel Ochotorena
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El primer encuentro para definir el curriculum local, esta tarde