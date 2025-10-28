El primer encuentro para definir el curriculum local, esta tarde

J. A. M. antzuola. Martes, 28 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El curriculum local para potenciar una mejor transmisión de las peculiaridades de Antzuola y tener un mayor y mejor conocimiento del municipio, desarrolla esta tarde la primera reunión de 18.00 a 20.00 horas en la sala de la planta baja de Olaran etxea. La segunda cita, con el mismo horario y en idéntico escenario, el 12 de noviembre. Los ciudadanos deciden el contenido del curriculum.

Tres podios con Larreas

La armada atlética de los hermanos Larrea ha sumado el pasado fin de semana tres podios. Ekain se impuso el domingo en Donostia en la prueba Salto de 15 km la víspera Aimar ganó en la prueba atlética de Elorrio Aldapegora, y el domingo Ibai, en Asturias, se subió la segundo cajón en sub-23 en el campeonato Skyrunning.