Presentación el martes del libro 'Esnatu ala hil' que analiza el futuro del euskera

J.A.M antzuola. Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:26

La publicación sobre el euskera y sus perspectivas 'Esnatu a la hil. Euskararen oraina eta geroa, diagnostiko baten argitan' de Iñaki Iurrebaso y Garikoitz Goikoetxea se presenta el martes, a partir de las 18.30 horas, en Torresoroa.

El trabajo analiza la actualidad del idioma frente a las nuevas tendencias y la ubicación que necesita en este panorama. Como destacan en su tesis, «la recuperación del euskera está en una especie de deriva. Urge otro impulso, dar pasos más allá del hasta ahora, pero hay pocos indicios de por dónde y cómo actuar, más en estos tiempos de grandes cambios. Este libro pretende ser un instrumento para darse cuenta de cuál es la evolución y situación del euskera». En el encuentro tomará parte Garikoitz Goikoetxea, uno de los autores.