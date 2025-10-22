El PNV destaca que sus aportaciones a la ordenanza fiscal «mejoran el bienestar»

Con el sí de los concejales de EH Bildu, en el gobierno, y de la oposición del PNV, una vez aceptadas sus enmiendas, salió ... adelante la aprobación inicial de una subida del 3% para los impuestos y tasas municipales en 2026.

La formación jeltzale ha puesto en valor su aportación a la ordenanza, «con un objetivo claro de que la política fiscal municipal sea más justa, más social y más eficaz para el bienestar de la ciudadanía. Hemos aportado medidas que combinen prudencia económica y equidad para ayudar a la ciudadanía y fomentar la actividad económica de la localidad».

El portavoz de EAJ-PNV, Josu Aranguren, señaló que «la función del Ayuntamiento no es acumular dinero, sino facilitar la vida de los ciudadanos. Tiene capacidad para adoptar medidas directas y eficaces, especialmente en vivienda, uso de la energía y economía local. Eso es lo que hemos propuesto».

Censo de vivienda vacía

Han impulsado el acuerdo para elaborar un censo real de viviendas vacías para diferenciar las que actualmente están en uso de las desocupadas. «Que las viviendas vacías y en desuso durante años tengan una subida de impuestos del 150% como incentivo para sacar al mercado las casas en desuso. En cambio, que se aplique una bonificación del 50% durante cuatro años a las casas que estén alquiladas legalmente, para fomentar el alquiler legal y que haya más viviendas disponibles».

En el ámbito energético los jeltzales han logrado que los que realicen inversiones de autoconsumo y eficiencia energética puedan recibir una subvención del 10%, y en la movilidad para fomentar el uso de vehículos limpios han apoyado «una bonificación del 95% para vehículos eléctricos o que circulen por hidrógeno, y del 75% para híbridos enchufables».

En el capítulo económico y el comercio se incluye una bonificación del 90% en los impuestos en las obras de acondicionamiento y mejora de los locales comerciales, así como en la conversión de locales en viviendas.

También sacaron adelante la petición de bonificar 50% en los servicios de agua y basura para las familias perceptoras de la RGI.

El portavoz jeltzale destacó que han sido propuestas realizadas con un espíritu constructivo y una actitud dialogante, y «hechas por el pueblo y no para oponernos al gobierno».