La pieza teatral 'Arizona' tiene abierta la venta de localidades para el 15 de noviembre

J.A.M. antzuola. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

Torresoroa acogerá el sábado 15 de noviembre desde las 18.30 horas la representación de la obra teatral 'Arizona' protagonizada por Aitziber Garmendia y Jon Plazaola. Un texto original de Juan Carlos Rubio, traducido al euskera por aretxabaletarra Kepa Errasti, que sitúa la trama en la frontera de EE. UU. con México. George y Margaret, gringos, deben defender sus fronteras.

Las localidades están a la venta por 15 euros para el público general y 8 euros para desempleados y estudiantes en la página www.antzuola.eus.

Reparto de puntos

Dos igualadas sumaron el primera regional y el juvenil preferente en sus desplazamientos del domingo. Los sénior empataron en Beasain a un gol y los juveniles en Azkoitia a cinco.