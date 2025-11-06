Patxi Bisquert presentará esta tarde su película 'Ombuaren itzala' en Torresoroa

Bisquert junto a algunos de los actores y figurantes de la película que presentará esta tarde.

Juan Antonio Migura antzuola. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38

La película 'Ombuaren itzala', basada en la vida del creador Pedro Mari Otaño (Zizurkil 1857, Rosario Argentina 1910) llega esta tarde a la pantalla de Torresoroa a partir de las 18.30 horas.

Se trata de Un estreno que permitirá conocer curiosidades de la producción porque contará con la presencia del director y guionista Patxi Bisquert, el popular protagonista del filme 'Tasio' de Montxo Armendariz, entre otros muchos trabajos en las pantallas. Entrada 5 euros.

Bisquert, también natural de Zizurkil como Otaño, ahora detrás de la cámara le interesa el personaje, «hablamos de uno de los creadores más importantes de la cultura vasca de su época. Además, era un persona singular. En un mundo mayormente carlista, era liberal aunque no se identificaba con los centralistas. Era un defensor acérrimo de los Fueros. Era un hombre poliédrico que da mucho juego»,

El personaje esta protagonizado por Joseba Usabiaga y en el papel de su esposa su Madalen Alberdi está Sara Cózar.

Un largometraje de 115 minutos que sido producido a través de una propuesta de 'auzolan'. Más de un centenar de ayuntamientos, asociaciones culturales, ikastolas, institutos, escuelas públicas, medios de comunicación, se han implicado en el proyecto que quiere recuperar la memoria de un personaje olvidado de la euskal cultura.