Nueva victoria del Regional con el billete de la fase de ascenso en el bolsillo

En el partido de la primera vuelta en Eztala AKE se impuso 6 a 0.

Lunes, 1 de diciembre 2025

En Azkoagain el domingo desde el mediodía el AKE de la primera regional lograba otra cómoda victoria por 1 a 7 frente al Aloña Mendi B para continuar en la primera plaza de la tabla empatado con el Urola a 27 puntos y sin conocer la derrota.

Los tantos antzuolarras fueron de Oier Aramburu Balestena y Aitor Alonso Elorza, en dos ocasiones, y en una Aimar Pozo Lasala, Mikel Jauregi Anduaga, y Imanol Gabilondo Lopez.

AKE consolida su condición de goleadores, ya que ha promediado a cuatro por partido en las once jornadas celebradas y únicamentre han recibido seis. Sus rivales del Urola en el grupo por el título honorífico de campeones de fase, ha materiaizado 31 dianas y encajado 11.

Con tres jornadas para cerrar el tramo de clasificación, estos dos conjuntos ya tienen asegurado el pase en la segunda vuelta a la liguilla de ascenso a Prefrente.

Por su parte, el primera juvenil encajó una goleada en Idiazabal con un 6 a 1. El único gol para AKE de Oinatz Peñagarikano Zubikarai.

Victorias para los cadetes

El conjunto masculino de la primera cadete superó 5 a 3 al Lazkao. Los antzuolarras en el campo bergarés de Ipintza remontaron un 0 a 2 y doblegaron a los rivales.

De los cinco tantos, cuatro fueron obra de Julen Errasti San Sebastián y el que suposo el empate a dos fue obra de Haritz Rodriguez Martín.

El cojunto femenino también el domingo, en el campo de Agorrisin en Bergara y como locales, superaron 2 a 0 al Mondragon. Las golesdoras fueron Sara Garitano Legorburu y Ane Mateos Areitio.