Concierto en Plateruena de Durango que sirvió para grabar en directo el tercer disco de la formación.

Antzuola

Los 23 músicos de Arrasate Big Band protagonizan un concierto el domingo

La actuación comenzará a las 18.30 horas en Torresoroa con entrada de 15 euros y 8 euros para estudiantes y desempleados

Juan Antonio Migura

Antzuola

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

Desde las 18.30 horas del domingo la Big Band de Arrasate Musikal ofrecerá un concierto en Torresoroa.

La banda es más que un ... grupo musical, es el resultado de un proyecto educativo, cultural y artístico que nació en el año 2000 de la mano de José Ramón Elkoro. Apenas dos años después, el testigo pasó al bergarés Zigor Martínez, quien desde entonces ejerce como director de la formación.

