Los 23 músicos de Arrasate Big Band protagonizan un concierto el domingo

Concierto en Plateruena de Durango que sirvió para grabar en directo el tercer disco de la formación.

Juan Antonio Migura Antzuola Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:17

Desde las 18.30 horas del domingo la Big Band de Arrasate Musikal ofrecerá un concierto en Torresoroa.

La banda es más que un ... grupo musical, es el resultado de un proyecto educativo, cultural y artístico que nació en el año 2000 de la mano de José Ramón Elkoro. Apenas dos años después, el testigo pasó al bergarés Zigor Martínez, quien desde entonces ejerce como director de la formación.

Todos los miembros de la big band, compuesta por un total de 23 músicos, son alumnas, alumnos y profesorado de la escuela de música Arrasate Musikal. Además de músicos de la propia localidad, también participan personas provenientes de otros puntos de la comarca. La instrumentación incluye cuatro trombones, cuatro trompetas, cinco saxos, un piano, una guitarra, una batería, un bajo y una voz principal. Gracias a esta amplia formación, su repertorio es igualmente variado y versátil desde los sonidos más clásicos del jazz y el blues, hasta ritmos latinos, bossa nova, funk y rock, lo que les permite conectar con públicos muy distintos. A lo largo de su trayectoria, han grabado tres discos. El primero en 2005 en el Espolón de Elgeta; el segundo, en noviembre de 2006; y el tercero en directo durante un concierto en el Café Teatro Plateruena de Durango.

