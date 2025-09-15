Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antzuola

Lokatza y Ayuntamiento colaboran en la semana de la movilidad

J. A. M.

antzuola.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

Con el objetivo de dar facilidades para el uso diario de bicicleta como un medio de movilidad saludable y respetuoso con el medio, Ayuntamiento y Lokatza Ziklismo Eskola colaboran durante la semana de la movilidad con al organización de un taller de reparación y consejos sobre bicicletas. El encuentro tendrá lugar esta tarde de 17.00 a 19.00 horas en el patio escolar donde el miembro de Lokatza, Lander Uribesalgo, realizará pequeñas reparaciones y tratará la mecánica básica de las bicis.

Excursión a Lizarra

La de hoy es la segunda y última jornada para inscribirse a la excursión de Landatxope del 25 de septiembre a Lizarra-Estella. Pueden dar el nombre de 16.30 a 18.00 horas en Torresoroa. Socios 45 euros, y el resto 50 euros.

