Llamas para quemar miedos y temores, esta tarde en la Plaza, con Gau Beltza

La celebración de Gau Beltza llega marcada de tradiciones que tomarán forma esta tarde en la Plaza con la quema de los miedos. Pequeños y mayores podrán escribir sobre un papel aquello que les angustia o asusta para después prender en una hoguera y deshacerse de los aspectos negativos.

Con este acto cerrarán un programa de Gau Beltza que abren a las 19.00 horas con la bajada en kalejira animada musicalmente desde el cementerio a la Plaza. Tomarán parte disfrazados portando velas y calabazas.

Una vez en el centro sobre las 19.15 horas protagonismo para los txalapartaris y después las canciones de la coral. En ese ambiente festivo de la Gau Beltza, iniciarán el proceso de la quema de los miedos que se esfumarán por la acción de las llamas.