Liderato en solitario para el regional tras la victoria por 1-0 frente al Urola

J. A. M. Antzuola. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El solitario gol de Ander Aranburu Ruiz en el minuto 76 sumó el sábado para el primera regional los tres puntos que han aupado al equipo a la primera plaza del grupo sexto al desbancar a sus rivales del Urola esa tarde en Eztala.

El partido fue igualado y no exento de cierta dureza como refleja el acta con cinco amarillas y una roja para los jugadores visitantes frente a una única cartulina amarilla para el AKE.

Los locales lideran con 16 puntos tras el sorpasso al Urola que se queda con 15, y en la tercera posición tienen al Beasain con 12 puntos, que es justamente el rival que visitan la próxima jornada.

Por su parte, el juvenil preferente en el peor encuentro hasta la fecha perdió 0-5 ante el Zestoa y cae cuatro puestos en la tabla.