La inscripción hasta el viernes para la salida a Pirineos con Arrola M. T.

AntzuolaLa inscripción hasta el viernes para la salida a Pirineos con Arrola M. T.
Antzuola
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:56
Los interesados en participar el 20 y 21 de septiembre en la salida a los Pirineos con Arrola Mendi Taldea tienen abierto el plazo ... de inscripción hasta el 12 de septiembre en labur.eus.
Partirán de madrugada el sábado para llegar a Zuriza y cubrir el primer recorrido hasta Gabardito para hacer noche en el refugio, y en la segunda jornada irán a Castillo d'Acher y Selva de Oza. El precio para los federados es de 55 euros, y para el resto de participantes de 75 euros.
Extracción de sangre
Hoy de 16.45 a 20.45 horas en Olaran Etxea el Banco de Sangre de Gipuzkoa desarrollará una extracción a la que los donantes acudirán con cita previa que han registrado gotatanta.eus. Todavía esta mañana se puede solicitar hora en el teléfono 943 00 78 85.
