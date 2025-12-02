Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inscripción hasta el viernes para participar en el cross popular de San Esteban

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Este viernes en la Herri Eskola, biblioteca y Ayuntamiento cierran la inscripción gratuita para contar con dorsal y participar el 26 de diciembre en la carrera popular San Esteban Krosa que impulsa el consistorio.

La décima edición de la cita deportiva volverá a estar marcada por un carácter festivo, popular y navideño que recordará a las clásicas sansilvestres. Presenta un trazado urbano para competir por grupos de edades a los se adecuan las distancias, Los y las corredoras de prebenjamín cubrirán 300 metros y salen a las 17.30 horas, En el grupo benjamín de 500 metros y alevines 1.000 metros con salida a las 17.45 horas. Con partida desde la Plaza a las 18.00 horas los infantiles y cadetes cubren 2,5 kilómetros de recorrido, y los mayores de 16 años con una distancia de 5 kilómetros. El Ayuntamiento necesita voluntarios que pueden inscribirse en udala@antzuola.eus.

