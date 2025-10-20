El informe 'Israel hemen ere hasten da' se presenta este martes en Olaran

Olaran es escenario este martes por la tarde de la presentación del informe-libro 'Israel hemen ere asten da' a partir de las 18. ... 30 horas por parte de Miren Txurruka e Itziar Kortabarria. La propuesta es un iniciativa de la plataforma Antzuola-Palestina creada para denunciar el genocidio con un amplia representación de sensibilidades. El título que dan conocer es el fanzine editado por Palestinarekin Elkartasuna. Es un informe que deja en evidencia las relaciones existentes entre la entidad sionista de Israel y diferentes instituciones, empresas y agentes vascos.

De otra parte, desde la plataforma local recuerdan la convocatoria de manifestación comarcal para este sábado en Arrasate que denunciará la situación que vive el pueblo palestino. Esta convocada por Debagoieneko Palestinaren Aldeko Sareak. La protesta se desarrollará desde las 19.00 horas con partida junto al hipermercado Lidl para transitar hasta la Plaza donde se desarrollará el acto central.

Empate y derrota

La jornada como visitantes para el regional y el juvenil preferente se saldó con un único punto para los mayores en la visita a Aretxabaleta y la pérdida del liderato para las dos formaciones.

El sénior empató a un gol ante la Uda el sábado en Ibarra. Se adelantó AKE en el minuto 43 con el tanto de Oier Aramburu Balestena pero los atxabaltarras equilibraron en el minuto 78. El AKE es tercero a tres puntos del Tolosa líder.

El juvenil preferente caía en Mutriku 4 a 2 en un choque que peleó pero sin poder revertir el marcador. En el minuto 28 empataron la primera ventaja costera con el gol de Oinatz Pañagarikano Zubikarai, y en el 78 maquillaron el resultado con la diana de Alex Reifs Martinez.