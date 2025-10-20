Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La plataforma Antzuola-Palestina ha convocado varios actos de denuncia del genocidio. A.P.

Antzuola

El informe 'Israel hemen ere hasten da' se presenta este martes en Olaran

Desvela las relaciones existentes entre el estado sionista y diferentes instituciones, empresas y agentes

Juan Antonio Migura

Antzuola

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Olaran es escenario este martes por la tarde de la presentación del informe-libro 'Israel hemen ere asten da' a partir de las 18. ... 30 horas por parte de Miren Txurruka e Itziar Kortabarria. La propuesta es un iniciativa de la plataforma Antzuola-Palestina creada para denunciar el genocidio con un amplia representación de sensibilidades. El título que dan conocer es el fanzine editado por Palestinarekin Elkartasuna. Es un informe que deja en evidencia las relaciones existentes entre la entidad sionista de Israel y diferentes instituciones, empresas y agentes vascos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  10. 10 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El informe 'Israel hemen ere hasten da' se presenta este martes en Olaran

El informe &#039;Israel hemen ere hasten da&#039; se presenta este martes en Olaran