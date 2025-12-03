Humor y góspel clásico en la programación de Torresoroa para este mes

J. A. M. antzuola. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30

Una doble propuesta escénica oferta Torresoroa en la programación navideña. De una parte la presentación del monólogo en euskera 'Ninini' de Antton Telleria el día 20 que el autor define como una oda a la egolatría, y de otra, el concierto de soul y góspel clásico el día 28 a cargo del cuarteto The Golden Girls. Llevará un repertorio donde ponen voz a todas las grandes divas del género.

Las dos propuestas ya tiene abierta la venta de las localidades para auditorio municipal. Se pueden adquirir a través de la web municipal antzuola.eus que enlaza con la plataforma entradium, o en la biblioteca.

En ambos casos las entradas saldrán a la venta por 15 euros, al precio de 8 euros para estudiantes y desempleados.