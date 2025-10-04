Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Guerra Civil, sus antecedentes y consecuencias en el nuevo libro de Iñigo Ramirez

J.A.M.

antzuola.

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02

Comenta

El próximo jueves a las 18.30 horas en Olaran etxea tendrá lugar la presentación del libro 'Ideologiak, Gerra Zibila eta Errepresioa Antzuolan (1931-1946)' que firma el historiador e investigador Iñigo Ramirez de Okariz Telleria.

Un volumen que ve la luz pública tras un largo periodo de indagaciones y consultas donde ha tenido especial importancia las numerosas entrevistas y conversaciones que ha mantenido el autor con protagonistas y sus descendientes. Una trabajo que parte desde la Segunda República de 1931 en la que busca el clima prebélico, aborda el tramo de la confrontación armada del 36 al 39, y cierra con las consecuencias para unos y otros de aquellos acontecimientos y acciones. Un recorrido histórico que el autor a inscrito en Antzuola.

