El futuro energético a debate en la conferencia de Antonio Turiel

J. A. M. antzuola. Martes, 25 de noviembre 2025, 20:53

Para esta tarde a las 18.30 horas en Torresoroa se ha organizado una charla con el especialista en energías Antonio Turiel, un divulgador de la materia crítico con el actual modelo de transición energética. Viene avalado como licenciado en física y matemáticas, doctor en física teórica e investigador en el Instituto de Ciencias del Mar, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Barcelona. Además es el responsable el famoso blog The Oil Crash donde lleva advirtiendo del colapso de los combustibles fósiles, cómo afrontar el decrecimiento económico del futuro, y donde postula la reducción de los consumos energéticos. El encuentro de esta tarde está organizado por al plataforma Meaka Irimo que se opone al proyecto de aerogeneradores en la zona de Irimo.