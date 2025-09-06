El festejo de Trekutz Eguna ha puesto a la venta los tiques de la comida

AntzuolaEl festejo de Trekutz Eguna ha puesto a la venta los tiques de la comida
J.A.M.
antzuola.
Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53
Con impulso de la plataforma Meaka-Irimo que se opone a la implantación de aerogeneradores en la zona de Trekutz, se organiza para el próximo sábado 13 de septiembre el encuentro Trekutz Eguna en clave festiva y reivindicativa por los colectivos de Urretxu y Antzuola.
El programa ofrecerá un recorrido ornitológico en la aproximación al enclave de la fiestas, juegos y desafíos entre las dos localidades, y una comida.
Los tiques ya se han puesto a la venta en Aitz Garbi al precio de 17 euros los adultos y 10 euros los niños. En Urretxu se pueden adquirir en Apetxe y Osaba Taberna.
El encuentro que denunciará el proyecto eólico para la zona se desarrolla bajo el lema 'Geure mendiko bizitza eta erronkak ospa ditzagun elkarrekin'.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.