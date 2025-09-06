Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antzuola

El festejo de Trekutz Eguna ha puesto a la venta los tiques de la comida

J.A.M.

antzuola.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53

Con impulso de la plataforma Meaka-Irimo que se opone a la implantación de aerogeneradores en la zona de Trekutz, se organiza para el próximo sábado 13 de septiembre el encuentro Trekutz Eguna en clave festiva y reivindicativa por los colectivos de Urretxu y Antzuola.

El programa ofrecerá un recorrido ornitológico en la aproximación al enclave de la fiestas, juegos y desafíos entre las dos localidades, y una comida.

Los tiques ya se han puesto a la venta en Aitz Garbi al precio de 17 euros los adultos y 10 euros los niños. En Urretxu se pueden adquirir en Apetxe y Osaba Taberna.

El encuentro que denunciará el proyecto eólico para la zona se desarrolla bajo el lema 'Geure mendiko bizitza eta erronkak ospa ditzagun elkarrekin'.

